Горняк22: От 18 до 66 лет: что известно о погибших в пермском вузе

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В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе и распорядился оказать помощь их семьям

Жертвами стрельбы в Пермском госуниверситете стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. Об этом стало известно из Telegram-канала министерства безопасности Пермского края.

По официальным данным, во время нападения на университет погибли:

18-летняя Ксения Самченко,

19-летняя Екатерина Шакирова,

19-летний Ярослав Арамелев,

20-летняя Александра Мохова,

26-летняя Анна Айгельдина,

66-летняя Маргарита Энгауз.

Напомним, что 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров начал стрелять на территории корпуса Пермского государственного университета. В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 24 пострадали. Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и получил ранение. Сейчас он находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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