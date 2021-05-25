Горняк22: Прокуратура проверит ЧП с падением ребенка из окна дома в Рубцовске

Мечеть. Молитва. Ребенок. Ислам Фото: Samer Chidiac с сайта Pixabay

Ведомство намерено проверить, как работают в городе органы, которые должны следить за содержанием и воспитанием детей в семье

Прокуратура проверит инцидент с падением четырехлетнего ребенка из окна четвертого этажа в Рубцовске, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Надзорное ведомство оценит работу сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей. Если будут выявлены нарушения, ведомство примет меры.

Напомним, 20 мая четырехлетний ребенок получил травмы, выпав из окна многоквартирного дома в Рубцовске. Предварительно известно, что мальчик залез на подоконник, когда его мать ненадолго вышла из комнаты. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая была установлена на открытом окне. Под его весом сетка выпала и мальчик вслед за ней. Он выжил.

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