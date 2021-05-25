Горняк22: В Барнауле упавшая из окна дома пепельница разбила припаркованный Lexus

Фото: Инцидент Барнаул

Пока неизвестно, случайно ли пепельница выпала из окна либо ее бросили специально. Обстоятельства случившегося выясняются

Вечером 23 мая в центре Барнаула упавшая с высоты пепельница разбила стекло припаркованного у дома Lexus, сообщает «Инцидент Барнаул».

ЧП произошло на пересечении улицы Пролетарской и переулка Циолковского.

Предположительно, неизвестный сбросил предмет с верхнего этажа. Причины и мотивы поступка неизвестны.

Ранее сообщалось, что барнаулец повредил машину соседей из-за неприязни.

ТОЛК