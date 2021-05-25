Горняк22: Вы меня топите: житель Алтая обманом проник домой к женщине и напал на нее

Нападение Фото: pixabay.com

Мужчина схитрил и заявил, что женщина топит его жилье. Хозяйка квартиры поверила и открыла дверь незнакомцу, который на нее напал

Мужчина напал на 46-летнюю жительницу Усть-Калманского района в ее собственной квартире, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Она рассказала, что к ней в дверь постучался неизвестный мужчина и сообщил, что она заливает его квартиру. Он предложил посмотреть течь в ванной, и пострадавшая открыла ему дверь.

В квартире он набросился на женщину, начал душить, связал ей руки скотчем и, угрожая ножом, требовал отдать деньги. Женщина начала громко кричать, звать на помощь. Злоумышленник испугался и сбежал с места. На крики прибежали соседи и освободили пленницу.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель. Он скрывался от правоохранителей в бане своей знакомой. При задержании подозреваемый попытался скрыться: разбил окно предбанника и хотел сбежать, но стражи порядка его задержали.

Ранее сообщалось, что двое рубцовчан напали на дедушку ради 2 тыс. рублей.

ТОЛК