Горняк22: Двое детей утонули на водоеме в алтайском селе
Водоем Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Сейчас следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Они выясняют обстоятельства случившегося
Вечером 23 мая двое мальчиков, 11 и 12 лет, утонули в пруду в селе Новороманово Калманского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
По версии следствия, дети пошли на пруд без взрослых. На берегу они заметили деревянный плот и решили на нем покататься. На середине водоема один из мальчиков не удержался и упал в воду. Другой ринулся его спасать. Оба ребенка погибли.
Сейчас следователи выясняют детали трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели туристки при сплаве в Алтайском крае.