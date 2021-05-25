Горняк22: Двое детей утонули на водоеме в алтайском селе

Водоем Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Сейчас следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Они выясняют обстоятельства случившегося

Вечером 23 мая двое мальчиков, 11 и 12 лет, утонули в пруду в селе Новороманово Калманского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, дети пошли на пруд без взрослых. На берегу они заметили деревянный плот и решили на нем покататься. На середине водоема один из мальчиков не удержался и упал в воду. Другой ринулся его спасать. Оба ребенка погибли.

Сейчас следователи выясняют детали трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели туристки при сплаве в Алтайском крае.

ТОЛК