Горняк22: Пошел на обгон: грузовик смял легковушку на Чуйском тракте
ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай
Грузовик с прицепом решил пойти на обгон и столкнулся с легковушкой. Оба водителя пострадали, однако госпитализация потребовалась лишь одному
Вечером 23 мая в Кош-Агачском районе на 869 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» столкнулся грузовик Scania с полуприцепом и Toyota Corolla, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
Как стало известно, 38-летний житель Алтайского края на грузовике выехал на «встречку» и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla.
В результате ДТП оба водителя были доставлены в больницу, однако госпитализация понадобилась только водителю Toyota.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло два жестких ДТП с пострадавшими.