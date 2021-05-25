Горняк22: На Алтае арбитражного судью обвиняют в миллионных взятках

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Судья не признал своей вины в содеянном, однако у следователей достаточно доказательств, чтобы предоставить его суду

Следователи завершили дело против судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, которого обвиняют в нескольких эпизодах взяточничества, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, в 2010 году судья получил «скидку» в 360 тыс. рублей на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который получил от конкурсного управляющего Алексея Долгова в качестве взятки за «общее покровительство» компании и за введение процедуры банкротства.

Также в 2016 и 2017 годах судья принимал за каждое судебное решение в интересах Долгова взятки в размере 500 тыс. рублей. Общая сумма составила 2 млн рублей.

В это же время от предпринимателя он получил еще 2,5 млн рублей за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости.

В ходе следствия судья свою вину отрицал, пытаясь ввести следствие в заблуждение. На его имущество наложен арест в размере более 10 млн рублей. Дело ушло в суд.

Напомним, Городова задержали в июле 2020 года. Алексей Городов, который фигурирует в этом деле, ранее выступал посредником при передаче взятки двум уже осужденным судьям алтайского арбитража — Руслану Тэрри и Владиславу Колесникову. Они получили по семь лет колонии строгого режима.

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