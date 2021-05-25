Горняк22: В Новосибирске нашли девушку, которая разбрасывала записки с просьбой о помощи

Записка Фото: vk.com/incident_nsk

По словам старшей по дому, писавшая записки не была жительницей дома, в котором её якобы удерживали. В настоящий момент полиция проводит проверку

21 мая следователи нашли девушку, которая бросала записки с просьбой о помощи, в многоэтажке по адресу Адриена Лежена, 17, сообщает «КП».

Ранее, около пятого подъезда дома жильцы нашли четыре записки с просьбами о помощи. В них неизвестная писала о том, что ее удерживают на 14 этаже, и просила вызвать полицию.

«Мы сразу же начали звонить в полицию и думать, из какой квартиры могли сбросить эти записки. По правде говоря, на ум нам всем сразу же пришла одна квартира…Она у нас в доме не пользуется хорошей славой. Она сдается и там часто собираются сомнительные компании», – рассказала жительница дома.

Жильцы той самой квартиры заверили, что девушка была не в себе и вреда ей никто не причинял.

Сейчас девушку доставили в полицию. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Толк» сообщал, что житель Алтая обманом проник домой к женщине и напал на нее. Мужчина схитрил и заявил, что женщина топит его жилье. Хозяйка квартиры поверила и открыла дверь незнакомцу, который на нее напал.

ТОЛК