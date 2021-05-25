Горняк22: Люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске

ЧП на стройке в Новосибирске Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

По последней информации, двоих пострадавших с повреждением позвоночника и травмами шеи и ног увезли на «скорой». Остальные двое ждут помощи медиков

24 мая в Новосибирске на стройке по адресу Кропоткина, 130/6 с высоты упала люлька с рабочими, сообщает служба эвакуации «АСТ-54».

По словам подписчицы сообщества, один из пострадавших рассказал, что в конструкции отказал мотор, который спускает и поднимает люльку

По предварительной информации пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии.

Ранее в Барнауле рабочего на стройке придавило железобетонной плитой. Мастер строительной компании не проинструктировал и не обучил своего рабочего. В результате тот получил травму.

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