Горняк22: Люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске
ЧП на стройке в Новосибирске Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
По последней информации, двоих пострадавших с повреждением позвоночника и травмами шеи и ног увезли на «скорой». Остальные двое ждут помощи медиков
24 мая в Новосибирске на стройке по адресу Кропоткина, 130/6 с высоты упала люлька с рабочими, сообщает служба эвакуации «АСТ-54».
По словам подписчицы сообщества, один из пострадавших рассказал, что в конструкции отказал мотор, который спускает и поднимает люльку
По предварительной информации пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии.
Ранее в Барнауле рабочего на стройке придавило железобетонной плитой. Мастер строительной компании не проинструктировал и не обучил своего рабочего. В результате тот получил травму.