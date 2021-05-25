ГОРНЯК22 25.05.2021
Происшествия

Горняк22: Бийчанин избил трубой полицейского и протащил его на колесе автомобиля

Горняк22
6 часов Ago

Полиция. Фото: Анна Меньшикова, Толк

Мужчина попытался сбежать от остановившего его полицейского и ударил его металлической трубой, однако довести план до конца ему не удалось

Бийчанин получил штраф за избиение сотрудника линейной полиции, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

24 февраля у полигона ТБО в Бийске начальник линейного пункта полиции на станции Бийск остановил автомобиль мужчины, который украл железнодорожные рельсы с перегона «Зональное – Соколово». Полицейский попросил его последовать за ним для выяснения обстоятельств.

Однако мужчина решил сбежать, нанес стражу порядка несколько ударов металлической трубой и протащил его на крыле колеса. Несмотря на это, его задержали.

Ранее сообщалось, что психбольной с молотком напал на полицейского в Алтайском крае.

ТОЛК

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