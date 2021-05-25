Горняк22: Школьники в Кузбассе жестоко избили бездомного мужчину

Полиция Фото: pixabay.com

В МВД по Кемеровской области — Кузбассу отметили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

22 мая в сеть выложили видео, на котором трое несовершеннолетних избили бездомного мужчину. Как утверждалось, инцидент произошел в Кузбассе, сообщает «МК».

На кадрах видно, как пострадавший пытался убежать от подростков, которые толкнули его, разбили об голову бутылку и принялись избивать ногами.

Полицейские выяснили, что все трое напавших – один мальчик и две девочки – являются 15-летними учащимися одной из школ Киселевска. Сам потерпевший за помощью в больницу и в полицию не обращался. Полиция продолжает проверку инцидента.

Ранее «Толк» сообщал, что барнаульского футболиста избили в аэропорту Еревана. Предположительно, руководители клуба приехали в аэропорт, откуда футболист улетал в Россию, и напали на него. Он не стал писать заявление в полицию.

ТОЛК