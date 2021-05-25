Горняк22: Жительницу Алтая осудили за хищение пенсии умершей матери

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Женщина знала, что не имеет права пользоваться этими деньгами, однако все же решила их снять и попала под уголовную статью

Жительница Калманского района получила 1,8 года условно за хищение средств Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Женщина, зная пин-код карты умершей матери, пошла в банк и при помощи push-терминала сняла часть денег в размере 5,8 тыс. рублей.

В суде женщина признала свою вину. Так как у женщины на иждивении находится трое детей, и она возместила ущерб, это смягчило приговор.

Ранее сообщалось, что сотрудница Алтайского сельсовета годами похищала казенные деньги.

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