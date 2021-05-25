Горняк22: Житель Славгорода заказал убийство бывшей супруги

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Вся операция «убийства женщины» проходила под прикрытием полиции. Однако после передачи денег за преступление заказчика задержали

Следователи возбудили дело против 39-летнего жителя Славгорода, который подозревается в том, что он заказал убийство бывшей жены, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, мужчина из неприязни решил организовать убийство бывшей жены. В мае 2021 года он попросил жителя города найти исполнителя за 50 тыс. рублей. Тот согласился, однако сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

19 мая при встрече организатора с «исполнителем» он передал ему часть денег. Через некоторые время, узнав о том, что женщина якобы мертва, передал ему оставшуюся сумму. После этого его задержали стражи порядка.

Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что на Алтае женщина убила мужа из-за ревности к гостье.

ТОЛК