Горняк22: Стелу «Город трудовой доблести» установят в Нагорном парке Барнаула

Нагорный парк Фото: barnaul.org

Более 146 тысяч барнаульцев приняли участие в голосовании за выбор места для установки памятной стелы – голосование проходило с 17 по 19 сентября

Более 146 тысяч жителей города приняли участие в выборе места для стелы – им было предложено 11 вариантов ее возможного размещения, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Наибольшее количество горожан (это 75 221 человек) отдали свои голоса за то, чтобы стелу разместили в Нагорном парке (на верхней площадке с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской).

Кроме того, большое количество голосов получила еще одна площадка в Нагорном парке Барнаула – это верхняя часть с видом на реку в районе букв «БАРНАУЛ», за нее отдали голоса 21 600 человек. Третьем популярным местом для стелы оказалось пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения букв «БАРНАУЛ» – ее выбрали 14 579 человек.

В соответствии с документом стела «Город трудовой доблести» в Барнауле будет установлена до ноября 2022 года.

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