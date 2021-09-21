Горняк22: Утром до -6: синоптики обещают для Алтайского края морозы и мокрый снег

Первый снег. Осень Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Алтайские синоптики уточнили предварительный прогноз о вероятном снеге в ближайшие дни – осадки прогнозируются в ночные и утренние часы в течение трех ближайших дней

По данным Алтайского ЦГМС, с 21 по 23 сентября в Алтайском крае наступит период значительного похолодания – возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы заморозки до -4…-6 градусов.

Так, в ночь на 21 сентября возможны заморозки до -1 градуса, а в последующие двое суток – до -6 градусов. Ночью и в утренние часы мокрый снег с дождем. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В дневные часы с 21 по 23 сентября в Алтайском крае ожидается +5…+10 градусов тепла. Есть вероятность небольших осадков в виде дождя.

Добавим, что в прошлом году первые снежинки жители Алтайского края увидели только в последних числах сентября, а первый снег выпал 6 октября.

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