Горняк22: Сверху виднее: в Барнауле продают сразу несколько квартир в высотках

Высотки. Новостройки. Барнаул Фото: @cepreef

Варианты самых высокорасположенных квартир в краевом центре продают на 24-м и 25-м этажах – в двух высотных домах, можно подобрать на свой вкус – есть и однушки и трехкомнатные

Для желающих смотреть на город с высоты, есть предложения на сайтах с объявлениями о продаже квартир, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Так, в ЖК «Европейский» на ул. Шумакова, 11, продают необычную двухуровневую квартиру за 5 млн 980 тыс. рублей. Здесь панорамные окна и очень высокие потолки, поэтому квартира сделана в двух уровнях – над кузней есть антресольный этаж с двуспальной кроватью и гардеробной, а также небольшой санузел.

Лофт на Шумакова расположен на 25-м этаже Фото: altayrealt.ru

Интерьер выполнен в стиле лофт, в спокойных серо-коричневых тонах. Общая площадь квартиры 46 кв. метров.

В другом высотном 25-этажном доме Барнаула на предпоследнем этаже продают сразу три квартиры. Это недавно сданная многоэтажка на ул. Пролетарской, 165.

Квартира со стеклянными стенами на Пролетарской Фото: altayrealt.ru

Это евродвушка в 50 кв. метров, тоже в стиле лофт. В ней есть кухня, совмещенная с гостиной, спальня-ниша и комната с кроватью. Примечательно, что все наружные стены в квартире сделаны из стекла. Ее продают за 5 млн 50 тыс. рублей.

Можно купить в этом доме и однушку – тоже на 24-м этаже. Ее стоимость 3 млн 750 тыс. рублей. Площадь у квартиры 38 кв. метров.

В этом же доме есть и трехкомнатный вариант на высоте – площадь квартиры 85,5 кв. метров, она стоит 6,8 млн рублей. В квартире есть кухня-гостиная, спальни, два санузла и лоджия.

Ранее в Барнауле продавали квартиру с дизайнерским ремонтом – с видом на Обь, она находится в ЖК «Аквамарин».

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