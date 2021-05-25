ГОРНЯК22 25.05.2021
Происшествия

Горняк22: На Алтае полиция получила анонимку о спиле трех берез на дрова в баню

Горняк22
6 часов Ago

Береза. Дерево. Природа Фото: Pixabay

Житель Завьяловского района напилил 130 чурок из трех берез, чтобы потом топить ими баню, но на него завели уголовное дело

Сотрудники полиции в Завьяловском районе получили анонимное сообщение о незаконной рубке трех берез. Доказательства нарушения обнаружены на приусадебном участке мужчины 1963 года рождения, пишет официальный сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю. На него завели уголовное дело.

Мужчина срубил березы в двух километрах от поселка Краснодубровский. Он успел распилить их на 130 чурок и привезти на личном тракторе к себе домой. Заготовленными дровами он планировал топить баню.

Ущерб от его действий в настоящее время устанавливается. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

ТОЛК

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