Горняк22: Блогер Дава подарил девочке из Новосибирска инвалидную коляску

Давид Манукян Фото: vk.com/dava54

Блогер часто занимается благотворительностью. В своих соцсетях он ранее написал, что ждет просьбы от людей, которым нужна материальная помощь

Блогер Давид Манукян подарил 17-летней девочке с ДЦП из Новосибирской области инвалидную коляску с электроприводом за 75 тысяч рублей, сообщает «СтарХит».

Блогеру рассказали историю девочки из города Обь, которая не может передвигаться по городу на обычной коляске, а для покупки новой у ее семьи не хватает средств.

«В городе очень плохие дороги, передвигаться на коляске с обычными колесами – невозможно. При этом приходится постоянно кататься по больницам из-за осложнений. Сами такую купить не могли», – рассказали знакомые.

После просьбы Давид Манукян решил помочь подростку и купил ей современную коляску. По некоторым данным, на благотворительность блогер потратил уже около 20 млн рублей.

Это уже не первый случай, когда блогер помогает людям, которые испытывают материальные сложности. Ранее стало известно, что он подарил дом молодой семье из Новосибирска. Женщина попросила Манукяна в соцсетях поставить окно в комнате дочери, но в итоге получила в подарок целый коттедж. Напомним, что сам блогер родился и вырос в Новосибирске.

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