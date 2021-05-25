Горняк22: Доверчивая уборщица из Алтайского края оформила кредит и отдала его мошенникам

Мошенники пользуются брендом "Госуслуг" для вытягивания денег россиян Фото: Фото: pixabay.com / Кредитные карты

Уборщица, работавшая в одной из школ Алтайского края, поверила убедительным словам мошенников и отдала им больше 250 тыс. рублей

Мошенники убедили 27-летнюю уборщицу из школы оформить кредит на 250 тыс. рублей. Деньги девушка перевела мужчине, который представился сотрудником банка и говорил очень убедительно, пишет официальный сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Девушка обратилась в дежурную часть полиции и рассказала, что мошенники обманом оформили на нее кредит в размере 250 тыс. рублей, а потом сняли деньги с ее карты.

Она пояснила, что знала о подобных схемах мошенничества, но позвонивший мужчина был убедителен, когда представился сотрудником банка. Он сообщил, что на нее, скорее всего, уже оформлен кредит и надо совершить определенные действия, чтобы не допустить хищения средств. Для этого нужно было сообщить звонившему коды доступа к картам и личную информацию.

За подобные действия мошенников предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.

ТОЛК