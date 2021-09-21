Горняк22: В России запретили разводить животных и птиц на садовых участках

Куры Фото: pixabay.com

По словам экспертов, по закону, садовый участок предназначен для отдыха граждан и выращивания растений для собственных нужд

Верховный суд России запретил гражданам держать сельскохозяйственных животных на землях, которые предназначены для садоводства, сообщает «Российская газета».

Такое решение суд принял после того, как в Волгоградской области на одном из участков Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. Хозяйка участка получила штраф в 10 тысяч рублей.

«Заводить скот можно, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», – заявила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Кроме того, эксперт отметила, что в садовом участке допускается нахождение пчелиных ульев с соблюдением требований содержания насекомых.

Ранее в Алтайском крае автомобиль сбил корову и перевернулся на трассе. Животное неожиданно появилось на дороге и водитель не смог предотвратить ДТП. Автомобиль получил серьезные повреждения, была сильно смята передняя часть корпуса. В результате случившего никто не пострадал.

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