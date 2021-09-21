Горняк22: Названы пары, имена которых несовместимы для отношений

Ссора, конфликт Фото: pexels.com

Дарья и Антон – это полные противоположности. На начальном этапе может показаться, что возлюбленные подходят друг другу, но это лишь заблуждение

Светлане и Дмитрию будет сложно найти общую цель. Их может не устраивать текущий уровень жизни, из-за чего будут возникать ссоры. Люди с такими именами чаще жалуются на обстоятельства, а не решают проблемы, сообщает «Слово и Дело».

В паре Антона и Евгении будет высокий риск измен. Обладатели этих имен очень эмоциональны, поэтому их дом, вероятно, будет наполнен скандалами. Специалисты советуют им быть осторожнее, чтобы не получить психологическую травму.

Валерия и Роман могут быть вместе, но такой союз будет лишен любви. Если партнёры женаты, то только дети или взаимная договоренность будут держать их рядом.

В начале отношений Никита и Варвара будут казаться идеальной парой. А вот позже может выясниться, что у них разный ритм жизни и принципы. Такие люди часто страдают из-за того, что не решаются разорвать токсичные связи.

Ранее эксперты назвали имена, обладательницы которых становятся заботливыми матерями. Так, дети Людмилы способны справиться с любыми трудностями. А женщины с именем Мария могут стать своим отпрыскам примером для подражания и правильно их воспитать.

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