Горняк22: Маша и три «медведя»: полные результаты выборов в Госдуму на Алтае

Мария Прусакова и Денис Голобородько Фото: Виталий Барабаш

Партия власти в Алтайском крае набрала значительно меньше, чем по стране, а КПРФ на треть больше, чем в среднем по федерации

Менее 3% разделили «Единую Россию» и КПРФ на выборах в Госдуму в Алтайском крае. В итогах голосования в регионе отразился общефедеральный тренд на прорывной рост популярности КПРФ, которая аккумулировала основной протест граждан. Результаты в крае в целом отразили российские итоги – 5% также преодолели пять партий. Но цифры заметно отличаются от федеральных.

Явка в Алтайском крае на выборах в Госдуму, по данным Алтайкрайизбиркома, составила 40,56%.

Сколько голосов набрали партии в крае

«Единая Россия» – 33,12% ( по России – 49,51%),

КПРФ – 30,8% (по России – 19,47%),

«Справедливая Россия – За правду» – 9,98% (по России – 7,37%),

ЛДПР – 9,19% (по России – 7,51%),

«Новые люди» – 6,15% (по России – 5,39%),

«Партия пенсионеров» – 2,57%,

«Коммунисты России» – 2,22%,

«Яблоко» – 0,91%,

«Зеленые» – 0,62%,

«Родина» – 0,55%,

«Партия свободы и справедливости» – 0,53%,

«Зеленая альтернатива» – 0,47%,

«Партия роста» – 0,23%,

«Гражданская платформа» – 0,08%.

Александр Романенко, оценивая итоги выборов, сказал, что результат голосования за «ЕР» в крае будет отражением федеральной тенденции – всплеска популярности КПРФ. Однако в регионе она оказалась значительно более выраженной, чем в стране в целом.

А главным триумфатором выборов стала постройневшая перед выборами, отточившая свои ораторские навыки Мария Прусакова: предварительно краевая организация КПРФ стала одной из тех в партии, что показали наилучшие результаты среди регионов России. Это, скорее всего, сообщили «Толку» в крайкоме, позволит пройти в Госдуму еще и второму номеру партийной тергруппы – Анжелике Глазковой (Москва).

Мария Прусакова Фото: Виталий Барабаш

Кроме того, она вошла в число 15 кандидатов от КПРФ, победивших на одномандатных думских округах (по данным «Российской газеты»).

Справедливороссы поднялись на третье место по сравнению с 2016 годом, однако не за счет роста набранных процентов – они упали на четверть, а, скорее, благодаря провалу ЛДПР, уронившей свои позиции вдвое.

Освежили картину «Новые люди», которым в Алтайском крае оставалось бороться только на думских выборах, потому что до краевых их не допустили – их подписи не прошли проверку.

Какие результаты показали на округах

Барнаульский округ

Явка избирателей составила 39,7%.

Даниил Бессарабов («ЕР») – 36,66%,

Андрей Кривов (КПРФ) – 19,45%,

Виталий Зырянов («Коммунисты России») – 10,77%,

Александр Молотов («Справедливая Россия», «СР») – 10,42%,

Надежда Зяблицева («Новые люди») – 7,18%,

Валентин Бороздин («Партия пенсионеров») – 6,38%,

Алексей Скосырский (ЛДПР) – 4,66%.

Фаворит на округе был ясен с самого начала. По словам Молотова, только они вдвоем с Бессарабовым и вели кампании: последний «в силу должностных обязанностей разрезал красные ленточки», а он объездил округ. Бессарабов, впрочем, судя по его постам в соцсетях, также активно воскрешал данные о географии родного округа.

Однако действующий депутат подтвердил свой статус. А Молотов пал жертвой одного из основных трендов этих выборов в Алтайском крае: на бренде КПРФ и росте популярности левых взглядов высоко взлетели «Коммунисты России». В итоге третий результат на округе показал представитель этой партии, пристроившийся за кандидатом от КПРФ. А Молотов упал на четвертое.

Депутаты Госдумы от Алтайского края Фото: Виталий Барабаш

После того, как это стало понятно при обработке примерно 50% бюллетеней, он встал и раздосадованный ушел из информационного центра крайизбиркома.

Рубцовский округ

Явка составила 38,73%.

Мария Прусакова (КПРФ) – 27,2%,

Сергей Струченко («ЕР») – 22,06%,

Людмила Суслова («СР») – 8,84%,

Ирина Шудра (ЛДПР) – 7,77%,

Владислав Вакаев («Новые люди») – 7,74%,

Андрей Крылов («Яблоко») – 3,12%,

Евгений Астаховский («Родина») – 3,72%,

Елена Курносова («Коммунисты России») – 7,78%,

Виктор Дворников («Партия пенсионеров») – 5,06%,

Павел Чеснов («Партия свободы и справедливости») – 1,37%.

С самого начала, когда депутат Госдумы Виктор Зобнев отказался от борьбы на Рубцовском округе, циркулировала информация, что Москва согласилась отдать эту территорию оппозиции, если она сама справится. Главным претендентом называлась как раз Мария Прусакова.

В кулуарах говорили о несогласованности позиции по этому округу у властей – в правительстве края и в «ЕР». Якобы первые опирались на некие распоряжения федерального центра, а вторые – на задачу выиграть все округа.

Метания Владимира Попова, резко ушедшего из-под КПРФ и решившего баллотироваться самовыдвиженцем по этому округу против Прусаковой, связывали в том числе с этим. Он уже основательно вложился в кампанию и вдруг резко передумал в ней участвовать. Сам он это объяснял тем, что осознал – он не победит.

Бийский округ

Проголосовали 37,54% избирателей.

Александр Прокопьев («ЕР») – 31,41%,

Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,46%,

Олег Боронин («СР») – 12,17%,

Сергей Матасов («Коммунисты России») – 4,7%,

Максим Железовский (ЛДПР) – 7,3%,

Ксения Киреева («Новые люди») – 7,69%,

Юрий Ильиных («Яблоко») – 2,18%,

Иван Макаров («Партия пенсионеров») – 5,16%.

Главного претендента на кресло в Госдуме здесь также называли с самого начала кампании – Александра Прокопьева. Он подтвердил свой статус фаворита.

Александр Прокопьев со спортивными тренерами Фото: Виталий Барабаш

Коммунист Антон Арцибашев, проигравший ему на думском округе, взял реванш у другого единоросса – на округе в краевой парламент, победив в Барнауле действующего депутата АКЗС, гендиректора Барнаульского завода АТИ Артема Шамкова.

Славгородский округ

Явка составила 44,28%.

Иван Лоор («ЕР») – 37,94%,

Анна Левашова (КПРФ) – 20,64%,

Александр Терентьев («СР») – 10,85%,

Максим Крайн (ЛДПР) – 5,46%,

Александра Томашевич («Новые люди») – 4,12%,

Сергей Убраев («Родина») – 1,11%,

Андрей Ткаченко («Яблоко») – 1,97%,

Александр Андрющенко («Коммунисты России») – 10,8%,

Александр Третьяков («Партия пенсионеров») – 3,36%.

Здесь борьба могла развернуться между Лоором, кандидатом от набравшей силу КПРФ Анной Левашовой и ресурсным Александром Терентьевым. Однако в итоге 65-летний Иван Лоор одержал чуть ли не самую убедительную победу на думском округе в Алтайском крае – у него наибольший разрыв с ближайшим конкурентом при почти максимальном числе соперников.

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