Горняк22: Рождество Пресвятой Богородицы 2021: главные традиции церковного праздника

Букет. Цветы. Осень Фото: Pixabay

Дева Мария родилась в галилейском городе Назарете, в семье благочестивых родителей Иоакима и Анны. Рождество Богородицы — один из двенадцати главных церковных праздников

Какого числа Рождество Богородицы в 2021 году

Рождество Богородицы – 21 сентября. Дата праздника из года в год не меняется.

Празднование Рождества Пресвятой Богородицы начинается накануне, 20 сентября, и длится четыре дня до 25 сентября, пишет «АиФ».

История праздника Рождество Богородицы

Родители Богородицы Иоаким и Анна были благочестивыми людьми. Однако до глубокой старости у них не было детей, а бездетность у иудеев считалась позором. Супруги страдали об обвинений и насмешек и молили Бога послать им ребенка. И однажды ангел известил Иоакима и Анну, что у них родится девушка, которую нужно назвать Марией.

Как отмечают Рождество Богородицы

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

21 сентября православные христиане ходят на праздничное богослужение в храме. В 2021 году праздник выпал на вторник, поста в этот день нет, а значит, и ограничений в еде нет.

Что нельзя делать в Рождество Богородицы

Церковь не установила особенных запретов, связанных с празднованием Рождества Богородицы. Как и в другие дни, не стоит злиться, обижаться, конфликтовать. Кроме того, нельзя увлекаться оккультными или магическими ритуалами, гадать.

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