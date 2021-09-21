Горняк22: Дожди с мокрым снегом и холод: непогода пришла в Алтайский край 21 сентября

Мокрый снег. Осень Фото: Анна Меньшикова

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в регионе во все ближайшие дни. Ночные заморозки по краю уже достигают -6 градусов

Днем 21 сентября в Алтайском крае ожидается холодная погода с осадками. В этот день местами пройдут небольшие дожди, утром возможен мокрый снег, температура воздуха не поднимется выше +5…+10 градусов. Западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник похолодает до +7…+9 градусов. Также пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, с порывами до 14 м/с.

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