Горняк22: Что важно сделать 21 сентября: народные приметы на Осенины

Осень Фото: pixabay.com

На Руси в этот день наши предки встречали осень, заканчивали все полевые работы и сбор урожая, а также ходили в гости к новобрачным

21 сентября отмечается народно-христианский праздник «Осенины». По-другому его называют «Осенние оспожинки», «Рождество Богородицы», «Малая Пречистая», «Праздник урожая», «Спасов день» и «Поднесеньев день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 21 сентября

Главной традицией этого дня был поход в храм на богослужение, так как 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Осенины традиционно считают женским праздником. В этот день девушки молились Богородице о даровании им детей. Иногда бездетные женщины накрывали стол и приглашали к нему нищих, чтобы они помолились за ее будущее потомство.

В этот день также навещали новобрачных. Молодая жена хвасталась гостям новым домом, а ее супруг показывал мужчинам свои владения и делился планами на будущее.

В некоторых селениях в честь сбора последнего урожая устраивали праздники, ярмарки и гуляния.

Народные приметы 21 сентября

Какая погода на Рождество Богородицы, такая продержится еще месяц.

Если зайцы роют глубокие норы, то зима будет холодной.

Если погода в этот день хорошая – осень будет хорошая.

Раннее опадание листвы – к ранней зиме.

Если паутина ложится на растения – к теплой погоде.

Красное небо – к ветру и дождю.

Осенью птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой.

Букет цветов Фото: Pixabay

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