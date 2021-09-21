Горняк22: «А ноги не помыть?»: жителю алтайского села выписали штраф после голосования

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Мужчину обвинили в административном нарушении, но он уверяет, что это сотрудники избирательного участка не соблюдали противоэпидемические меры

17 сентября – в первый день единого голосования – к жителю Хабарского района нагрянули сотрудники полиции с протоколом об административном правонарушении. Мужчину обвиняют в том, что на избирательном участке он проигнорировал масочный режим и поставил «галочки» за народных избранников, не используя средств индивидуальной защиты.

«Вот так и голосуем»

Об инциденте Сергей рассказал «Толку» с просьбой помочь ему решить вопрос, так как штраф, которые ему грозит, серьезно ударит по бюджету семьи.

«Вот так и голосуем. Где справедливость?», – написал он.

06 июля, 11:39

Власти Алтайского края могут сами решать, носить им маски в помещениях или нет

В алтайском Роспотребнадзоре уточнили, что органы госвласти самостоятельно определяют порядок использования защитных масок в своих помещениях

«Толку» мужчина рассказал подробности, почему пошел в кабинку для голосования без защитной маски. С его слов, это вышло случайно. Нарушать масочный режим он вовсе не собирался.

«17 сентября ближе к вечеру я пришел на избирательный участок на Кайгородной, 1 в Хабарах. На входе сидели какие-то девочки. Они были заняты своими делами и на меня не обратили совершенно никакого внимания. Я беспрепятственно (без маски) прошел в зал голосования, нашел свое «окно». В этот момент ко мне подошла женщина, вручила пакет, в котором были маска, авторучка и перчатки», – вспоминает Сергей.

С его слов, когда он пытался достать авторучку, то выронил случайно на пол маску, которая зацепилась за колпачок. Вдобавок еще и наступил на нее.

«Я не стал надевать на лицо грязную маску. Спросил, где мусорка и попросил взамен другую. Но сотрудники УИК мою просьбу проигнорировали. Я расписался в журнале, взял бюллетени и пошел в кабинку для голосования», – рассказывает избиратель.

«Нарушили права избирателя»

То, что его фотографирует сотрудник полиции, говорит Сергей, он даже не заметил. Об этом мужчина узнал, когда на него пришли составлять административный протокол. Он же считает, что это полицейские нарушили его права избирателя, так как в кадр попали бюллетени, на которых он проставил «галочки».

«Меня заверяют, что на фото не видно, за кого я отдал свой голос, но учитывая современные цифровые технологии, сейчас можно по фото пересчитать реснички на глазах», – возмущен он.

Самое обидное, говорит сельчанин, то, что на следующий день он видел на избирательном участке сотрудников УИК без масок. Кроме того, ссылаясь на РБК, он напоминает, что сам Путин пришел голосовать без защитной маски. Тот поступок президента страны в пресс-службе Кремля объяснили тем, что глава РФ «полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке».

«Я тоже доверяю, и тоже прошел вакцинацию. Но мое голосование обернулось штрафом», – возмущен Сергей.

«Нарушений не установлено»

В официальном ответе Хабарской территориальной избирательной комиссии, которая провела проверку по заявлению Сергея, сказано, что еще на входе на участок ему неоднократно предлагали взять защитную маску, но эти просьбы мужчина проигнорировал. Вручить ему пакет со средствами индивидуальной защиты сотруднику УИК удалось только в зале для голосования.

«Вас попросили обработать руки, на что вы в грубой форме ответили «… а ноги мне не помыть?». Держа пакет со средствами защиты, и так и не надев маску, вы ходили по залу голосования. Затем авторучка и перчатки выпали у вас на пол. Факта о том, что маска тоже выпала и вы попросили другую, материалами видеонаблюдения не зафиксировано», – сказано в ответе ТИК.

По итогам проверки, говорится в сообщении, в деятельности членов УИК нарушений прав избирателя не зафиксировано. Окончательный вердикт должен вынести суд. В случае если суд не встанет на сторону избирателя, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

ТОЛК