Горняк22: Грибок всмятку: в Горно-Алтайске иномарка разнесла детскую площадку

ДТП на Ткацкой в Горно-Алтайске Фото: @gorno_altaysk_one

Грохот перепугал жильцов дома на улице Ткацкой в столице Республики Алтай – во двор дома на большой скорости залетела машина

Очевидцы рассказали о серьезном ДТП в Горно-Алтайске. По словам жильцов одного из домов на улице Ткацкой, около трех часов утра 20 сентября к ним во двор, на детскую площадку, вылетела иномарка.

«Был сильный грохот часа в три ночи», – рассказала жительница дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свежие новости Горно-Алтайска (@_gorno_altaysk_one)

На видео, которое опубликовано на странице @gorno_altaysk_one в Instagram, видно, что скорость, с которой ехала машина, была довольно высокой. Иномарка смела ограждения, переехала тротуар, а затем сломала железную ограду, которой огорожен двор дома, и съехала вниз. В итоге сильно смята передняя часть автомобиля и серьезно повреждена детская площадка.

О пострадавших не сообщается. По словам жильцов, во дворе дома ночью никого не было.

Что стало причиной ЧП, выясняется.

ТОЛК