Горняк22: В Новосибирской области мужчина убил бывшую сожительницу и её восьмилетнюю дочь

Нож. Нападение Фото: pixabay.com

По словам местных жителей, мужчина часто поднимал руку на женщину из-за ревности. После того как он начал хвататься за нож, она от него ушла

В Новосибирской области 57-летний мужчина подозревается в убийстве 47-летней женщины и её восьмилетней дочери, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 17 сентября в Чановском районе мужчина с ножом напал на женщину и её дочь. Расправившись с семьёй, он сбежал с места преступления.

По словам соседей, женщина рассталась с подозреваемым после долгих лет отношений. Она переехала и сошлась с другим мужчиной, сообщает «КП».

«Её новый мужчина уехал на охоту, а первый сожитель подкараулил её на электричке. Приехал вслед за ней в село и зарезал женщину и её дочку. Знаю, что у матери было девять ножевых ранений, а у девочки – пять», – рассказала жительница поселка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемого задержали.

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве девочки под Орлом обвиняют в серии изнасилований детей. Информация о его причастности к трём другим преступлениям вскрылась в ходе расследования пропажи ребёнка. Кроме того, оказалось, что мужчина работал в школе разнорабочим без необходимых справок.

ТОЛК