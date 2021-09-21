Горняк22: На алтайской трассе столкнулись грузовая «Газель» и иномарка

ДТП Фото: pixabay.com

В ДТП значительно пострадала легковая машина, ее отбросило на обочину дороги, в то время как «Газель» практически не пострадала

Утром 20 сентября произошла авария на трассе Барнаул – Камень-на-Оби. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «В курсе 22/ Барнаул».

О пострадавших не сообщается, но на кадрах видно, что у иномарки разбита и смята передняя часть кузова, она стоит боком на трассе, а одного колеса у нее нет.

ТОЛК