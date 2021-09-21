Горняк22: Сбежавших из новосибирской колонии заключенных поймали в другом регионе

Задержанный. Арест. Наручники Фото: pexels.com

В колонии-поселении, из которой сбежали заключенные, осужденные находятся без охраны, только под надзором администрации учреждения

19 сентября в Тюменской области полицейские задержали двух заключенных, которые два месяца назад сбежали из новосибирской колонии-поселения № 8, сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны осуждённые Горлов А. С. и Козлов В. В., самовольно покинувшие участок колонии-поселения при ИК-8», – рассказали в ведомстве.

Стало также известно, что прокуратура после побега заключенных в ходе проверки обнаружила нарушения в учреждении. По ее мнению, администрация колонии не обеспечивала необходимый надзор за осужденными и не проводила с ними надлежащую воспитательную работу, сообщает «Сиб.фм».

Напомним, что 12 июля двое осужденных сбежали из колонии-поселения, в которой отбывали наказание за имущественные преступления, а также незаконный оборот наркотиков. Они воспользовались правом носить гражданскую одежду и выходить за пределы учреждения. За помощь в поимке беглецов объявили награду в 50 тысяч рублей.

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