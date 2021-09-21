Горняк22: В Рубцовске вандалы раскурочили покрытие на новой детской площадке
Испорченное покрытие в парке Рубцовска Фото: "Местное время"
Защитному покрытию из резиновой крошки не удалось продержаться и суток – подрядная организация уложила его накануне выходных
В Рубцовске неизвестные испортили новое покрытие из резиновой крошки, которое не продержалось и сутки, сообщает газета «Местное время». В городском сквере Победы подрядная организация, которая ведет ремонт площадки, уложила покрытие только накануне выходных.
Горожан заранее предупредили, что для того, чтобы крошка могла основательно просохнуть и набрать необходимую прочность, покрытие трогать нельзя, и на площадку попросили не заходить.
Однако уже за выходные вандалы испортили неокрепшее покрытие – оставив там следы ног и изрезав его острыми предметами.
Нарушители пока не найдены.