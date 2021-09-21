Горняк22: В Рубцовске вандалы раскурочили покрытие на новой детской площадке

Испорченное покрытие в парке Рубцовска Фото: "Местное время"

Защитному покрытию из резиновой крошки не удалось продержаться и суток – подрядная организация уложила его накануне выходных

В Рубцовске неизвестные испортили новое покрытие из резиновой крошки, которое не продержалось и сутки, сообщает газета «Местное время». В городском сквере Победы подрядная организация, которая ведет ремонт площадки, уложила покрытие только накануне выходных.

Горожан заранее предупредили, что для того, чтобы крошка могла основательно просохнуть и набрать необходимую прочность, покрытие трогать нельзя, и на площадку попросили не заходить.

Однако уже за выходные вандалы испортили неокрепшее покрытие – оставив там следы ног и изрезав его острыми предметами.

Нарушители пока не найдены.

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