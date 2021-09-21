Горняк22: На трассе Павловск – Шелаболиха автомобиль «завис в воздухе»

Зависший автомобиль Фото: vk.com/incident22

Автомобиль обнаружили на пятом километре алтайской дороги. Что произошло с машиной и пострадали ли при этом люди – в настоящее время не известно

20 сентября на трассе Павловск – Шелаболиха заметили «парящий в воздухе» автомобиль, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик сообщества поделился фото, на котором можно увидеть, как после ДТП задняя часть легковой машины буквально зависла в воздухе. У авто также оказались раскрыты капот и багажник, а рядом валялись обломки корпуса.

Ранее «Толк» сообщал, что на алтайской трассе столкнулись грузовая «Газель» и иномарка. От удара легковушку отбросило на обочину дороги. У машины оказалась смята передняя часть кузова. Грузовик практически не пострадал.

ТОЛК