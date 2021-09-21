Горняк22: Напавший на Пермский университет стрелок умер в машине скорой помощи

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По предварительным данным, стрелок умер по дороге в больницу, его везли на ИВЛ. В настоящее время на месте работают бригады скорой помощи

Напавший на Пермский государственный университет (ПГНИУ) 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров скончался после ранений после его задержания, сообщает пресс-служба вуза.

«Открывший стрельбу в пермском вузе оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен», – рассказали в СК региона.

Позже в вузе подтвердили, что раненый парень скончался.

По официальной информации, в результате стрельбы погибли восемь человек, ещё 10 пострадавших госпитализировали. Из них трое в тяжёлом состоянии. Всего пострадали 24 человека.

По предварительным данным, первым, кого убил стрелок, оказался охранник на входе в здание.

20 сентября примерно в 11 часов стрелок проник на территорию кампуса Пермского госуниверситета и открыл огонь. Люди в панике начали прыгать из окон. Остальные закрылись в своих аудиториях и забаррикадировали двери. Во время нападения Тимур Бекмансуров сделал 30 выстрелов из своего ружья.

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