Горняк22: В Рубцовске семья из пяти человек отравилась угарным газом

Печь. Камин. Огонь. Угарный газ Фото: pixabay.com

Жители частного дома рано закрыли заслонку печки, когда дрова еще не успели прогореть, и угарный газ накопился в помещении

Рано утром 20 сентября в частном жилом доме на улице Мечникова в Рубцовске спасатели МЧС выехали на место происшествия – в доме, где проживала семья из пяти человек, произошло накопление угарного газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Среди пострадавших – двое детей 9 и 12 лет. Все находившиеся в доме получили отравление угарным газом разной степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, причиной стало то, что жители дома рано закрыли заслонку печи.

Пострадавшие госпитализированы в медучреждение Рубцовска. У одного из пострадавших врачи диагностировали тяжелое состояние, остальные четверо – в удовлетворительном.

В МЧС предупредили жителей края, что угарный газ – сильнейший яд для человека. Особенно часто отравления им происходят в холодное время года из-за неисправного печного оборудования или неосторожного обращения с печками.

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