Горняк22: Учитель физкультуры и ОБЖ умер на глазах у учеников во время урока

Школа Фото: телеканал "Толк"

В настоящий момент неизвестно, от чего скончался преподаватель. В Гострудинспекции проводят расследование по факту смерти педагога

13 сентября в селе Новая Отрадовка Башкирии 46-летний учитель физкультуры и ОБЖ умер на глазах школьников во время урока, сообщает «КП».

Представители Гострудинспекции рассказали, что мужчина на занятии внезапно почувствовал себя плохо.

«Учитель упал со стула и потерял сознание, после чего скончался», – рассказали они.

По словам знакомых, умерший был талантливым преподавателем. Об учителе тепло отзывались школьники.

«Пусть земля вам будет пухом. Я у вас училась и буду вас помнить», – написала одна из бывших учениц.

Ранее в Рубцовске умер председатель городского Совета депутатов Василий Курганский. Долгие годы работал в местных больницах в качестве хирурга и анестезиолога. В 2008 году он стал главврачом онкодиспансера. В 2017 году был избран председателем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.

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