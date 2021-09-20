Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Урна для голосования. Выборы Фото: Олег Укладов

Как объяснила председатель Алтайкрайизбиркома, голосование вне помещения провели не по месту проживания гражданина, однако на общий результат выборов на этом участке это не повлияет

Участковая избирательная комиссия №177, расположенная в школе №113 Барнаула, решила признать недействительными 94 бюллетеня в связи с тем, что ее члены нарушили процедуру голосования вне помещения. Об этом 19 сентября сообщила председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова.

Она объяснила только, что голосование на дому провели не по месту проживания. В крайкоме КПРФ до этого уточняли, что речь шла о том, что бюллетени выдали человеку, не прописанному на участке.

«Зафиксировав эту позицию, участковая избирательная комиссия признала бюллетени недействительными», – сообщила глава крайизбиркома.

При этом подчеркнула, что это не повлечет за собой признание общих результатов на участке недействительными, так как нарушение оперативно устранили, а в остальном работа идет в штатном режиме.

Между тем, наблюдатели ставят немало вопросов по надомному голосованию. Из последнего – в Рубцовском районе три избирателя-надомника, к которым приехали с урной, якобы сообщили, что не подавали заявлений об этом. В оппозиционных партиях сообщали, что их наблюдателей не брали на надомное голосование, предположительно, ссылаясь на антиковидные ограничения. Однако данных о предметном разбирательстве этих и других случаев, нет.

Ранее Акимова сообщила, что серьезных нарушений на выборах не отмечено, а большая часть нарушений, на которые поступают жалобы, не находит своего подтверждения.

ТОЛК