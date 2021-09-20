Горняк22: В Бийске буйные бомжи мешают жильцам жилого дома и студентам вуза

Бездомный. Бомж Фото: pixabay.com

Бийчане уже неоднократно просили администрацию обратить внимание на несанкционированную свалку и сборище лиц без определенного места жительства

Бомжи в Бийске мешают жителям одного из домов, а также студентам педуниверситета, проживающим в общежитии – группа из нескольких человек оккупировала их район.

Как рассказал председатель совета дома №81 по ул. Короленко Виктор Дмитрук корреспондентам Бийского телевидения, «бомжатник» появился в жилом квартале в мае. Бездомные устроили в кустах что-то вроде жилья – оборудовали место постелью, мебелью. Жильцы признаются, что крики, ругань и шум регулярно слышны из окон – особенно в вечернее и ночное время.

«Милицию вызвали неоднократно, – рассказал Виктор Дмитрук, – их забирают и снова отпускают. Бомжи возвращаются на свое прежнее место жительства».

Всего здесь проживает шесть человек. Днем они собирают металлолом, а вечером гуляют и пропивают те деньги, что заработали.

В администрации Бийска о проблеме знают, но пока каких-либо действий не предприняли. Мимо этого места каждый день ходят школьники и студенты, более того, бомжи образовали несанкционированную свалку, которую тоже никто не убирает.

Ранее жители Барнаула рассказывали о месте поселения бомжей на проспекте Комсомольский, неподалеку от краевой больницы скорой медицинской помощи.

ТОЛК