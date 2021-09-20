Горняк22: Почему на одних участках выдают цветные бюллетени, а на других — белые
Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов
Чтобы КОИБ хорошо считал информацию с листа, цвет нанесли не с лицевой стороны, а с обратной, объяснили в Алтайкрайизбиркоме
Избиратели Алтайского края обратили внимание, что на одних участках бюллетени с лицевой стороны цветные (голубой, зеленый, желтый и розовый), а на других — белые. Последние окрашены только с изнаночной стороны.
Как объяснили в крайизбиркоме, это нормально. Те бланки, которые имею белый цвет с лицевой стороны, предназначены для машин – КОИБов: цвет нанесен с обратной стороны, чтобы информация с лицевой хорошо считывалась.
А на тех участках, где нет КОИБов, используются бюллетени, цвет на которые нанесен, наоборот, в лицевой стороны.
Таким образом, объяснили в Алтайкрайизбиркоме, по тому, на какой стороне бюллетеня нанесена защитная цветная сетка, можно понять, есть ли на участке КОИБы.
Ранее «Толк» сообщал, что на голубом бюллетене должен быть расположен список партий в Госдуму, на зеленом – список одномандатников туда же, на желтом – список партий в АКЗС, а на розовом – одномандатники в краевое заксобрание.
Собственно цвет бланку придает защитная сетка, которая предназначена для защиты бюллетеня.Цветные и белые бюллетени Фото: Коллаж «Толк»
Также на ряде избирательных участков пришедшим голосовать выдают разное число бюллетеней. В большинстве случаев это связано с тем, что некоторые избиратели голосуют не по прописке, а по месту нахождения.