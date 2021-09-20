ГОРНЯК22 21.09.2021
Происшествия

Горняк22: Явка на парламентских выборах в Алтайском крае на 15.00 составила почти 35%

Горняк22
16 часов Ago

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Согласно последним данным, в районах Алтайского края явка существенно выше, чем в городах: 40,9% против 29% соответственно

Явка на 15:00 в Алтайском крае составила 34,49%, сообщает Центр общественного наблюдения за выборами. В районах края явка значительно выше, чем в городах: 40,9% против 29% соответственно.

За несколько часов явка в регионе подросла более, чем на 5%: по данным на 12.00 19 сентября проголосовали 28,91%.

Лидером по явке по прежнему остается ЗАТО Сибирский, где проголосовали 62,1% избирателей (на 12.00 – 60,2%).

Также в топ-5 вышли:

  • Родинский район – 61,3%;
  • Суетский – 56,6%;
  • Завьяловский район – 56,3%;
  • Тюменцевский район – 52,8%;
  • Алейский район – 52,1%.

ТОЛК

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