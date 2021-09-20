Горняк22: Жители Алтайского края в среднем старше, чем в других регионах СФО
Пенсионеры. Пожилые люди Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Статистики подсчитали, что жители Алтайского края в среднем становятся год от года старше – население региона не омолаживается, детей рождается меньше
Новосибирскстат обнародовал данные за 2020 год по среднему возрасту населения Сибирского федерального округа. Как поясняют эксперты высокие показатели среднего возраста в регионах говорят о старении населения и отсутствии высоких уровней рождаемости.
Как отмечают в ведомстве, население большинства сибирских регионов, как и в среднем по России, стареет. Так, в Сибирском федеральном округе самым возрастным считается Алтайский край – (40,9 лет), далее идут Кемеровская область (40,2) и Омская область (40). Новосибирская область чуть «моложе» – средний возраст ее жителей равен 39,3 года.
Есть в Сибири и молодые регионы – это те, где отмечается высокая рождаемость. Самый молодой регион в СФО – республика Тыва (30 лет).
Также, по данным Новосибирскстата, самыми старыми городами в Алтайском крае являются Рубцовск (41,9) и Бийск (40,6). Данных по Барнаулу ведомство не предоставило.
Горняк22: Алтайский «морж» Зеленецкий пришел на выборы в шортах и с голым торсом
Алтайский "морж" Александр Зеленецкий на выборах Фото: Олег Укладов
После голосования Александр Зеленецкий показал фирменный перфоманс: облился водой из тазика, сделал стойку на руках и устроил короткий забег
Известный алтайский «морж» Александр Зеленецкий пришел на избирательный участок в своем обычном стиле: при минимуме одежды. При этом он постарался выглядеть максимально сдержанно: вместо обычных трусов на нем были шорты.
68-летний мужчина шел на участок с паспортом, воздушными шариками и медалями на груди. Голосовал он на участке в поселке Лесном и, кажется, не удивил членов избирательной комиссии: его даже поприветствовал за руку председатель УИК.
Отдав свой голос и выйдя на крыльцо участка, Зеленецкий с радостью сорвал с лица маску, а затем показал фирменный перфоманс: облился водой из тазика, сделал стойку на руках и устроил короткий забег.
В 2019 году Александр Зеленецкий попал в книгу рекордов Гиннесса, став самым возрастным участником заплыва на Байкале. А ровно год назад, 19 сентября 2020-го, федерация пловцов «Белые медведи» во главе с Зеленецким переплыли реку Обь в районе Речного вокзала в Барнауле.