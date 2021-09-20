Горняк22: Жители Алтайского края в среднем старше, чем в других регионах СФО

Пенсионеры. Пожилые люди Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Статистики подсчитали, что жители Алтайского края в среднем становятся год от года старше – население региона не омолаживается, детей рождается меньше

Новосибирскстат обнародовал данные за 2020 год по среднему возрасту населения Сибирского федерального округа. Как поясняют эксперты высокие показатели среднего возраста в регионах говорят о старении населения и отсутствии высоких уровней рождаемости.

Как отмечают в ведомстве, население большинства сибирских регионов, как и в среднем по России, стареет. Так, в Сибирском федеральном округе самым возрастным считается Алтайский край – (40,9 лет), далее идут Кемеровская область (40,2) и Омская область (40). Новосибирская область чуть «моложе» – средний возраст ее жителей равен 39,3 года.

Есть в Сибири и молодые регионы – это те, где отмечается высокая рождаемость. Самый молодой регион в СФО – республика Тыва (30 лет).

Также, по данным Новосибирскстата, самыми старыми городами в Алтайском крае являются Рубцовск (41,9) и Бийск (40,6). Данных по Барнаулу ведомство не предоставило.

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