Горняк22: Алтайский «морж» Зеленецкий пришел на выборы в шортах и с голым торсом
Алтайский "морж" Александр Зеленецкий на выборах Фото: Олег Укладов
После голосования Александр Зеленецкий показал фирменный перфоманс: облился водой из тазика, сделал стойку на руках и устроил короткий забег
Известный алтайский «морж» Александр Зеленецкий пришел на избирательный участок в своем обычном стиле: при минимуме одежды. При этом он постарался выглядеть максимально сдержанно: вместо обычных трусов на нем были шорты.
68-летний мужчина шел на участок с паспортом, воздушными шариками и медалями на груди. Голосовал он на участке в поселке Лесном и, кажется, не удивил членов избирательной комиссии: его даже поприветствовал за руку председатель УИК.
Отдав свой голос и выйдя на крыльцо участка, Зеленецкий с радостью сорвал с лица маску, а затем показал фирменный перфоманс: облился водой из тазика, сделал стойку на руках и устроил короткий забег.
В 2019 году Александр Зеленецкий попал в книгу рекордов Гиннесса, став самым возрастным участником заплыва на Байкале. А ровно год назад, 19 сентября 2020-го, федерация пловцов «Белые медведи» во главе с Зеленецким переплыли реку Обь в районе Речного вокзала в Барнауле.
Горняк22: Барнаулец на Toyota Mark II нагло проехал по пешеходной «Трассе здоровья»
Автомобиль на "Трассе здоровья" Фото: "Инцидент Барнаул"
«Может, заблудился?» — подумали жители города, которые в воскресенье занимались скандинавской ходьбой и катались на велосипедах в лесу
В группе «Инцидент Барнаул» опубликовано видео и фотографии Toyota Mark II, которая была замечена на «Трассе здоровья» в ленточном бору.
Машина, не обращая внимания на пешеходов, детей и велосипедистов, быстро проехала по дорожке, где шли люди, и скрылась. Однако барнаульцы успели снять водителя и машину на смартфоны.
Горожане возмущаются – трасса предназначена для занятий спортом, на ней катаются на велосипедах не только взрослые, но и дети, автомобильное движение здесь запрещено.
«Водитель на Mark II наплевал на людей и правила», – пишут очевидцы.
Добавим, лесная «Трасса здоровья» появилась в ленточном бору Барнаула в 2006 году и стала любимым местом отдыха горожан как летом, так и зимой. Она проходит вблизи основных лыжных баз, начинаясь и заканчиваясь на «Динамо» (самая дальняя точка трассы – «Домик лесника» около железнодорожной станции «Лебяжье»).