Горняк22: Барнаулец на Toyota Mark II нагло проехал по пешеходной «Трассе здоровья»

Автомобиль на "Трассе здоровья" Фото: "Инцидент Барнаул"

«Может, заблудился?» — подумали жители города, которые в воскресенье занимались скандинавской ходьбой и катались на велосипедах в лесу

В группе «Инцидент Барнаул» опубликовано видео и фотографии Toyota Mark II, которая была замечена на «Трассе здоровья» в ленточном бору.

Машина, не обращая внимания на пешеходов, детей и велосипедистов, быстро проехала по дорожке, где шли люди, и скрылась. Однако барнаульцы успели снять водителя и машину на смартфоны.

Горожане возмущаются – трасса предназначена для занятий спортом, на ней катаются на велосипедах не только взрослые, но и дети, автомобильное движение здесь запрещено.

«Водитель на Mark II наплевал на людей и правила», – пишут очевидцы.

Добавим, лесная «Трасса здоровья» появилась в ленточном бору Барнаула в 2006 году и стала любимым местом отдыха горожан как летом, так и зимой. Она проходит вблизи основных лыжных баз, начинаясь и заканчиваясь на «Динамо» (самая дальняя точка трассы – «Домик лесника» около железнодорожной станции «Лебяжье»).

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