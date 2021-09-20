Горняк22: Алтайский «морж» Зеленецкий пришел на выборы в шортах и с голым торсом

Алтайский "морж" Александр Зеленецкий на выборах Фото: Олег Укладов

После голосования Александр Зеленецкий показал фирменный перфоманс: облился водой из тазика, сделал стойку на руках и устроил короткий забег

Известный алтайский «морж» Александр Зеленецкий пришел на избирательный участок в своем обычном стиле: при минимуме одежды. При этом он постарался выглядеть максимально сдержанно: вместо обычных трусов на нем были шорты.

68-летний мужчина шел на участок с паспортом, воздушными шариками и медалями на груди. Голосовал он на участке в поселке Лесном и, кажется, не удивил членов избирательной комиссии: его даже поприветствовал за руку председатель УИК.

Отдав свой голос и выйдя на крыльцо участка, Зеленецкий с радостью сорвал с лица маску, а затем показал фирменный перфоманс: облился водой из тазика, сделал стойку на руках и устроил короткий забег.

В 2019 году Александр Зеленецкий попал в книгу рекордов Гиннесса, став самым возрастным участником заплыва на Байкале. А ровно год назад, 19 сентября 2020-го, федерация пловцов «Белые медведи» во главе с Зеленецким переплыли реку Обь в районе Речного вокзала в Барнауле.

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