Горняк22: В полиции рассказали, зачем жители Алтайского края теряют паспорт в транспорте

Железнодорожный вокзал Фото: Толк

Среди реальных историй о потере вещей и документов в транспорте сотрудникам приходится расследовать и ложные доносы, когда никакой потери не было, а истории были придуманы в личных целях

Транспортная полиция в Барнауле ежедневно расследует сообщения о хищениях личных вещей и документов жителей края. Иногда в ходе таких проверок выясняется, что «потерпевших» на самом деле не было, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Так, молодой барнаулец сообщил, что неизвестные похитили у него 17,5 тыс. рублей, портмоне и смартфон на территории железнодорожного вокзала в Барнауле. Однако в ходе следствия выяснилось, что никто у потерпевшего ничего не похищал и ему были предоставлены доказательства его обмана.

Еще один житель края не захотел отдавать деньги в размере 5000 рублей водителю такси, оставил ему в залог свой паспорт. А позже сообщил, что паспорт утерян и, чтобы не платить административный штраф, обратился с заявлением в полицию.

Жительница Бийска рассказала, что в поезде «Бийск – Барнаул» у нее украли документы и сумку. Чуть позже женщина начала путаться в показаниях, все время рассказывая разные истории кражи, а затем призналась, что возвращалась в поезде после освобождения из мест лишения свободы и, чтобы не потерять паспорт, отдала его своему знакомому.

Как рассказали в транспортной полиции, в отношении всех ложных заявителей следствием возбуждены уголовные дела.

ТОЛК