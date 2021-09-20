ГОРНЯК22 21.09.2021
Происшествия

Горняк22: К 1 октября российские пенсионеры получат дополнительные выплаты

Горняк22
16 часов Ago

Пенсионеры. Пожилые люди Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Жители Крайнего Севера, военные пенсионеры и жители некоторых российских регионов могут получить новые выплаты к Дню пожилого человека

С 1 октября ряд российских граждан пенсионного возраста может рассчитывать на дополнительную денежную прибавку, сообщает РБК.

В частности, для военных пенсионеров на 3,7% проиндексируют пенсии. Выплаты смогут получать сотрудники Росгвардии. МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и др. Как говорят эксперты, прибавка к военным пенсиям в среднем составит порядка 1 тысячи рублей.

Также с 1 октября повысятся пенсии у людей старше 80 лет. Они получат фиксированную сумму в двойном размере.

С октября доплата к пенсии также ждет пенсионеров, проработавших в условиях Крайнего Севера 20 и 25 лет.

Ранее также стало известно, что в России изменят правила выплаты на детей с 3 до 7 лет.

ТОЛК

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