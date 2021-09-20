Горняк22: В День туризма барнаульцев приглашают «Прошагать город» в игровом квесте

Барнаул. Нагорный парк. Смотровая площадка Фото: pixabay.com

40 человек смогут принять участие в российском квесте и добавить на городскую карту свои объекты, заслуживающие внимания туристов

Барнаульцы примут участие в квесте по знаковым местам города 26 сентября, в День туризма, сообщает туристический портал «Визиталтай».

Четыре команды отправятся по маршрутам, посвященным разным историческим эпохам, связанным с городом (Барнаул купеческий, горнозаводской, мистический и советский).

Самые быстрые игроки получат призы, а гости и жители Барнаула – важные туристические объекты на онлайн-картах с историческими комментариями и фотографиями. Начало квеста – в 13.00 26 сентября в Центральном парке. Игрокам выдадут банданы и отправят на задание с интересным гидом. Регистрация для участия в игре начнется с 20 сентября.

Проект «Прошагай город» объединил уже 460 городов России – как крупных, так и малых. Цель проекта привлечь внимание туристов к российским городам.

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