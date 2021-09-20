Горняк22: С начала года в Алтайском крае появилось более 10 тысяч рабочих мест

Продавец. Продуктовый магазин Фото: Сергей Кулыгин, "Бийкий рабочий"

Новые места появились в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля, сельское и лесное хозяйства, а также на предприятиях обрабатывающего производства

Управление Алтайского края по труду и занятости населения сообщило о 10 тысячах новых рабочих мест, которые были созданы или модернизированы с начала 2021 года.

В более чем половине муниципальных образований края (в 43 из 69) были созданы новые рабочие места – в сферах торговли, услуг, сельского хозяйства, в образовательных организациях.

Всего в 2021 году запланировано создать 14,1 тыс. новых мест.

Ранее специалисты управления также сообщали, что в регионе практически во всех сферах наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Самые востребованные профессии на Алтае – это инженерные кадры, медики, специалисты сферы IT, токари, сварщики и электромонтеры.

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