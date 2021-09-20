Горняк22: Явка на выборах на 18.00 в Алтайском крае не дотягивает и до 40%

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Разница в явке между Барнаулом и Бийском, где она минимальная, и Родинским районом и ЗАТО Сибирский, где максимальная, двукратная

Явка избирателей на участки в Алтайском крае по итогам почти трех дней голосования – на 18.00 19 сентября – составляет 38,28%. Из более 1,7 млн избирателей проголосовали 683 тысячи.

Больше 60% явки показал только Родинский район (65,2%), ЗАТО Сибирский (63,5%) и Завьяловский район (60,3%).

Чуть «перебрались» за 30% Барнаул и Бийск.

Следующая явка будет известна уже утром 20 сентября – в целом по итогам выборов.

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