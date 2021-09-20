Горняк22: Астрофотограф из Новосибирска на Алтае снял туманности в созвездии Стрельца

Туманность в созвездии Стрельца Фото: @Alexey Polyakov

Фотограф считает, что на Алтае ярче звезды и созвездия видно лучше, так как он находится на другой широте, чем Новосибирская область

Алексей Поляков сделал в Горном Алтае десятки снимков красивых туманностей в созвездии Стрельца – на это у него ушло четыре ночи, рассказал он в своем Instagram.

Теперь он хотел бы соединить все удачные снимки в единое целое, чтобы получилась панорама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Polyakov (@nsk365)

Для портала НГС Алексей рассказал, что снимки были сделаны в Кош-Агачском районе Республики Алтай в мае 2021 года. Там, по его мнению, созвездия видны лучше, чем в Новосибирске. Каждый кадр – это 22-мегапиксельное изображение, а в результате у него получится масштабная панорама с хорошим качеством разрешения.

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